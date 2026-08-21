NORUGGIES מחיר היום

מחיר NORUGGIES (NORUGGIES) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NORUGGIES ל USD הוא $ 0 לכל NORUGGIES.

NORUGGIES כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,038, עם היצע במחזור של 994.97M NORUGGIES. ב‑24 השעות האחרונות, NORUGGIES סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NORUGGIES נע ב -1.06% בשעה האחרונה ו +20.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

NORUGGIES (NORUGGIES) מידע שוק

שווי שוק $ 27.04K$ 27.04K $ 27.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.04K$ 27.04K $ 27.04K אספקת מחזור 994.97M 994.97M 994.97M אספקה כוללת 994,970,996.407728 994,970,996.407728 994,970,996.407728

שווי השוק הנוכחי של NORUGGIES הוא $ 27.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NORUGGIES הוא 994.97M, עם היצע כולל של 994970996.407728. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.04K.