Norexa מחיר היום

מחיר Norexa (NRX) בזמן אמת היום הוא $ 0.00116321, עם שינוי של 27.78% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NRX ל USD הוא $ 0.00116321 לכל NRX.

Norexa כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 116,351, עם היצע במחזור של 100.00M NRX. ב‑24 השעות האחרונות, NRX סחר בין $ 0.00112674 (נמוך) ל $ 0.00161061 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01244581, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NRX נע ב +1.05% בשעה האחרונה ו -53.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Norexa (NRX) מידע שוק

שווי שוק $ 116.35K$ 116.35K $ 116.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 116.35K$ 116.35K $ 116.35K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

