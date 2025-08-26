nomAI (NOMAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00119685 $ 0.00119685 $ 0.00119685 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00119685$ 0.00119685 $ 0.00119685 שיא כל הזמנים $ 0.03360627$ 0.03360627 $ 0.03360627 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.09% שינוי מחיר (1D) -21.01% שינוי מחיר (7D) -21.26% שינוי מחיר (7D) -21.26%

nomAI (NOMAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NOMAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00119685, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOMAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03360627, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOMAI השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -21.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

nomAI (NOMAI) מידע שוק

שווי שוק $ 945.34K$ 945.34K $ 945.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 945.34K$ 945.34K $ 945.34K אספקת מחזור 999.86M 999.86M 999.86M אספקה כוללת 999,861,673.3074461 999,861,673.3074461 999,861,673.3074461

שווי השוק הנוכחי של nomAI הוא $ 945.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOMAI הוא 999.86M, עם היצע כולל של 999861673.3074461. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 945.34K.