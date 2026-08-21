noice מחיר היום

מחיר noice (NOICE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NOICE ל USD הוא $ 0 לכל NOICE.

noice כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,054,500, עם היצע במחזור של 89.24B NOICE. ב‑24 השעות האחרונות, NOICE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NOICE נע ב -1.21% בשעה האחרונה ו +17.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

noice (NOICE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M אספקת מחזור 89.24B 89.24B 89.24B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של noice הוא $ 1.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOICE הוא 89.24B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.18M.