NO מחיר היום

מחיר NO (NO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.94% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NO ל USD הוא $ 0 לכל NO.

NO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 108,745, עם היצע במחזור של 999.78M NO. ב‑24 השעות האחרונות, NO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00124916, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NO נע ב -2.59% בשעה האחרונה ו -11.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.29K.

NO (NO) מידע שוק

שווי שוק $ 108.75K$ 108.75K $ 108.75K נפח (24 שעות) $ 1.29K$ 1.29K $ 1.29K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 108.75K$ 108.75K $ 108.75K אספקת מחזור 999.78M 999.78M 999.78M אספקה כוללת 999,776,528.130559 999,776,528.130559 999,776,528.130559

שווי השוק הנוכחי של NO הוא $ 108.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.29K. ההיצע במחזור של NO הוא 999.78M, עם היצע כולל של 999776528.130559. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 108.75K.