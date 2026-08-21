Nitefeeder מחיר היום

מחיר Nitefeeder (NITEFEEDER) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NITEFEEDER ל USD הוא $ 0 לכל NITEFEEDER.

Nitefeeder כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 206,389, עם היצע במחזור של 420.69T NITEFEEDER. ב‑24 השעות האחרונות, NITEFEEDER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NITEFEEDER נע ב -1.00% בשעה האחרונה ו +19.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Nitefeeder (NITEFEEDER) מידע שוק

שווי שוק $ 206.39K$ 206.39K $ 206.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 206.39K$ 206.39K $ 206.39K אספקת מחזור 420.69T 420.69T 420.69T אספקה כוללת 420,689,899,999,994.0 420,689,899,999,994.0 420,689,899,999,994.0

שווי השוק הנוכחי של Nitefeeder הוא $ 206.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NITEFEEDER הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420689899999994.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 206.39K.