Niftyx Protocol (SHROOM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00844756 $ 0.00844756 $ 0.00844756 24 שעות נמוך $ 0.01046872 $ 0.01046872 $ 0.01046872 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00844756$ 0.00844756 $ 0.00844756 גבוה 24 שעות $ 0.01046872$ 0.01046872 $ 0.01046872 שיא כל הזמנים $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00362545$ 0.00362545 $ 0.00362545 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.49% שינוי מחיר (1D) -7.70% שינוי מחיר (7D) +2.77% שינוי מחיר (7D) +2.77%

Niftyx Protocol (SHROOM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00961423. במהלך 24 השעות האחרונות, SHROOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00844756 לבין שיא של $ 0.01046872, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHROOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.29, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00362545.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHROOM השתנה ב +0.49% במהלך השעה האחרונה, -7.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Niftyx Protocol (SHROOM) מידע שוק

שווי שוק $ 493.66K$ 493.66K $ 493.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 629.80K$ 629.80K $ 629.80K אספקת מחזור 51.39M 51.39M 51.39M אספקה כוללת 65,557,424.10714285 65,557,424.10714285 65,557,424.10714285

שווי השוק הנוכחי של Niftyx Protocol הוא $ 493.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHROOM הוא 51.39M, עם היצע כולל של 65557424.10714285. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 629.80K.