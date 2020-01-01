Niftyx Protocol (SHROOM) טוקנומיקה

Niftyx Protocol (SHROOM) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Niftyx Protocol (SHROOM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Niftyx Protocol (SHROOM) מידע

Niftyx is building a decentralised protocol for NFT trading and minting.

The project is building the infrastructure required to easily deploy and connect niche-focused global NFT markets ensuring a neutral playing field for creators, users and private firms.

Solutions for several market verticals are being deployed, starting with Gaming and with upcoming services for Music and Fashion NFTs among others.

The protocol uses EVM-compatible standards and operates under a DAO model, being 100% community-owned and driven.

אתר רשמי:
https://www.niftyx.org/

Niftyx Protocol (SHROOM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Niftyx Protocol (SHROOM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 521.06K
$ 521.06K
ההיצע הכולל:
$ 65.56M
$ 65.56M
אספקה במחזור:
$ 51.39M
$ 51.39M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 664.76K
$ 664.76K
שיא כל הזמנים:
$ 1.29
$ 1.29
שפל כל הזמנים:
$ 0.00362545
$ 0.00362545
מחיר נוכחי:
$ 0.01014015
$ 0.01014015

Niftyx Protocol (SHROOM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Niftyx Protocol (SHROOM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של SHROOM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות SHROOMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את SHROOMטוקניומיקה, חקרו אתSHROOMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

SHROOM חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן SHROOM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SHROOM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

