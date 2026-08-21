NetClawd מחיר היום

מחיר NetClawd (NETCLAWD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NETCLAWD ל USD הוא $ 0 לכל NETCLAWD.

NetClawd כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 33,141, עם היצע במחזור של 100.00B NETCLAWD. ב‑24 השעות האחרונות, NETCLAWD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NETCLAWD נע ב -0.39% בשעה האחרונה ו +20.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

NetClawd (NETCLAWD) מידע שוק

שווי שוק $ 33.14K$ 33.14K $ 33.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.14K$ 33.14K $ 33.14K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NetClawd הוא $ 33.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NETCLAWD הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.14K.