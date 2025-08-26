Nest Elixir Vault (NELIXIR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.035 $ 1.035 $ 1.035 24 שעות נמוך $ 1.035 $ 1.035 $ 1.035 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.035$ 1.035 $ 1.035 גבוה 24 שעות $ 1.035$ 1.035 $ 1.035 שיא כל הזמנים $ 1.035$ 1.035 $ 1.035 המחיר הנמוך ביותר $ 1.018$ 1.018 $ 1.018 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) +0.02% שינוי מחיר (7D) +0.11% שינוי מחיר (7D) +0.11%

Nest Elixir Vault (NELIXIR) המחיר בזמן אמת של הוא $1.035. במהלך 24 השעות האחרונות, NELIXIR נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.035 לבין שיא של $ 1.035, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NELIXIRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.035, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.018.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NELIXIR השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nest Elixir Vault (NELIXIR) מידע שוק

שווי שוק $ 403.48K$ 403.48K $ 403.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 403.48K$ 403.48K $ 403.48K אספקת מחזור 389.92K 389.92K 389.92K אספקה כוללת 389,922.5653749999 389,922.5653749999 389,922.5653749999

שווי השוק הנוכחי של Nest Elixir Vault הוא $ 403.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NELIXIR הוא 389.92K, עם היצע כולל של 389922.5653749999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 403.48K.