עוד על NELIXIR

NELIXIR מידע על מחיר

NELIXIR אתר רשמי

NELIXIR טוקניומיקה

NELIXIR תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Nest Elixir Vault סֵמֶל

Nest Elixir Vault מחיר (NELIXIR)

לא רשום

1 NELIXIR ל USDמחיר חי:

$1.035
$1.035$1.035
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Nest Elixir Vault (NELIXIR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:11:57 (UTC+8)

Nest Elixir Vault (NELIXIR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.035
$ 1.035$ 1.035
24 שעות נמוך
$ 1.035
$ 1.035$ 1.035
גבוה 24 שעות

$ 1.035
$ 1.035$ 1.035

$ 1.035
$ 1.035$ 1.035

$ 1.035
$ 1.035$ 1.035

$ 1.018
$ 1.018$ 1.018

0.00%

+0.02%

+0.11%

+0.11%

Nest Elixir Vault (NELIXIR) המחיר בזמן אמת של הוא $1.035. במהלך 24 השעות האחרונות, NELIXIR נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.035 לבין שיא של $ 1.035, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NELIXIRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.035, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.018.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NELIXIR השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nest Elixir Vault (NELIXIR) מידע שוק

$ 403.48K
$ 403.48K$ 403.48K

--
----

$ 403.48K
$ 403.48K$ 403.48K

389.92K
389.92K 389.92K

389,922.5653749999
389,922.5653749999 389,922.5653749999

שווי השוק הנוכחי של Nest Elixir Vault הוא $ 403.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NELIXIR הוא 389.92K, עם היצע כולל של 389922.5653749999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 403.48K.

Nest Elixir Vault (NELIXIR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Nest Elixir Vaultל USDהיה $ +0.000168.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNest Elixir Vault ל USDהיה . $ +0.0056711790.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNest Elixir Vault ל USDהיה $ +0.0104692320.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Nest Elixir Vaultל USDהיה $ +0.014418.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000168+0.02%
30 ימים$ +0.0056711790+0.55%
60 ימים$ +0.0104692320+1.01%
90 ימים$ +0.014418+1.41%

מה זהNest Elixir Vault (NELIXIR)

At Nest, our mission is to bring the world closer to a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real-world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem. Our permissionless protocol enables anyone to earn institutional-grade yields from real-world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments in the form of tokens that represent yield streams. These tokens, what we technically refer to as vault tokens, can be managed or traded independently of the underlying tokens, permissionlessly.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Nest Elixir Vault (NELIXIR) משאב

האתר הרשמי

Nest Elixir Vaultתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nest Elixir Vault (NELIXIR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nest Elixir Vault (NELIXIR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nest Elixir Vault.

בדוק את Nest Elixir Vault תחזית המחיר עכשיו‏!

NELIXIR למטבעות מקומיים

Nest Elixir Vault (NELIXIR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nest Elixir Vault (NELIXIR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NELIXIR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Nest Elixir Vault (NELIXIR)

כמה שווה Nest Elixir Vault (NELIXIR) היום?
החי NELIXIRהמחיר ב USD הוא 1.035 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NELIXIR ל USD?
המחיר הנוכחי של NELIXIR ל USD הוא $ 1.035. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nest Elixir Vault?
שווי השוק של NELIXIR הוא $ 403.48K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NELIXIR?
ההיצע במחזור של NELIXIR הוא 389.92K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NELIXIR?
‏‏NELIXIR השיג מחיר שיא (ATH) של 1.035 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NELIXIR?
NELIXIR ‏‏רשם מחירATL של 1.018 USD.
מהו נפח המסחר של NELIXIR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NELIXIR הוא -- USD.
האם NELIXIR יעלה השנה?
NELIXIR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NELIXIR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:11:57 (UTC+8)

Nest Elixir Vault (NELIXIR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.