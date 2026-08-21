NEST מחיר היום

מחיר NEST (NEST) בזמן אמת היום הוא $ 0.00764831, עם שינוי של 9.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NEST ל USD הוא $ 0.00764831 לכל NEST.

NEST כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,009,914, עם היצע במחזור של 262.79M NEST. ב‑24 השעות האחרונות, NEST סחר בין $ 0.00746771 (נמוך) ל $ 0.00875883 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04380651, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NEST נע ב -2.09% בשעה האחרונה ו +38.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 101.45K.

NEST (NEST) מידע שוק

שווי שוק $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M נפח (24 שעות) $ 101.45K$ 101.45K $ 101.45K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.65M$ 13.65M $ 13.65M אספקת מחזור 262.79M 262.79M 262.79M אספקה כוללת 1,784,183,554.690657 1,784,183,554.690657 1,784,183,554.690657

שווי השוק הנוכחי של NEST הוא $ 2.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 101.45K. ההיצע במחזור של NEST הוא 262.79M, עם היצע כולל של 1784183554.690657. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.65M.