NEMA מחיר היום

מחיר NEMA (NEMA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00017277, עם שינוי של 35.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NEMA ל USD הוא $ 0.00017277 לכל NEMA.

NEMA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 162,749, עם היצע במחזור של 942.09M NEMA. ב‑24 השעות האחרונות, NEMA סחר בין $ 0.00017247 (נמוך) ל $ 0.00026865 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00195976, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00011193.

ביצועים לטווח קצר, NEMA נע ב +0.08% בשעה האחרונה ו -49.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

NEMA (NEMA) מידע שוק

שווי שוק $ 162.75K$ 162.75K $ 162.75K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 171.47K$ 171.47K $ 171.47K אספקת מחזור 942.09M 942.09M 942.09M אספקה כוללת 992,547,417.816482 992,547,417.816482 992,547,417.816482

שווי השוק הנוכחי של NEMA הוא $ 162.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEMA הוא 942.09M, עם היצע כולל של 992547417.816482. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 171.47K.