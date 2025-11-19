NEMA (NEMA) תחזית מחיר (USD)

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של NEMA % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה NEMA תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) NEMA (NEMA) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, NEMA ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000159 בשנת 2025. NEMA (NEMA) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, NEMA ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000167 בשנת 2026. NEMA (NEMA) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של NEMA הוא $ 0.000176 עם 10.25% שיעור צמיחה. NEMA (NEMA) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של NEMA הוא $ 0.000185 עם 15.76% שיעור צמיחה. NEMA (NEMA) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של NEMA הוא $ 0.000194 עם 21.55% שיעור צמיחה. NEMA (NEMA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של NEMA הוא $ 0.000204 עם 27.63% שיעור צמיחה. NEMA (NEMA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של NEMA עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000332. NEMA (NEMA) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של NEMA עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000541. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000159 0.00%

2026 $ 0.000167 5.00%

2027 $ 0.000176 10.25%

2028 $ 0.000185 15.76%

2029 $ 0.000194 21.55%

2030 $ 0.000204 27.63%

2031 $ 0.000214 34.01%

2032 $ 0.000224 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000236 47.75%

2034 $ 0.000248 55.13%

2035 $ 0.000260 62.89%

2036 $ 0.000273 71.03%

2037 $ 0.000287 79.59%

2038 $ 0.000301 88.56%

2039 $ 0.000316 97.99%

2040 $ 0.000332 107.89% הצג עוד לטווח קצר NEMA תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000159 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000159 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000160 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000160 0.41% NEMA (NEMA) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורNEMAב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000159 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. NEMA (NEMA) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורNEMA , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000159 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. NEMA (NEMA) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורNEMA , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000160 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. NEMA (NEMA) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורNEMA הוא $0.000160 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית NEMA מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 150.61K$ 150.61K $ 150.61K אספקת מחזור 942.09M 942.09M 942.09M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר NEMA העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, NEMA יש כמות במעגל של 942.09M ושווי שוק כולל של $ 150.61K. צפה NEMA במחיר חי

NEMA מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בNEMAדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלNEMA הוא 0.000159USD. היצע במחזור של NEMA(NEMA) הוא 942.09M NEMA , מה שמעניק לו שווי שוק של $150,612 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -12.66% $ 0 $ 0.000183 $ 0.000151

7 ימים -52.87% $ -0.000084 $ 0.000407 $ 0.000141

30 ימים 16.69% $ 0.000026 $ 0.000407 $ 0.000141 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,NEMA הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת -12.66% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,NEMA נסחר בשיא של $0.000407 ושפל של $0.000141 . נרשם שינוי במחיר של -52.87% . מגמה אחרונה זו מציגה אתNEMA הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,NEMA חווה 16.69% שינוי, המשקף בערך $0.000026 לערכו. זה מצביע על כך ש NEMA עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך NEMA (NEMA) מודול חיזוי מחיר עובד? NEMA מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של NEMAעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךNEMA לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של NEMA , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של NEMA. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלNEMA . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלNEMA כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של NEMA.

מדוע NEMA חיזוי מחירים חשוב?

NEMA תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם NEMA כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, NEMA ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של NEMA בחודש הבא? על פי NEMA (NEMA) כלי תחזית המחירים, המחיר NEMA הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 NEMA בשנת 2026? המחיר של 1 NEMA (NEMA) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, NEMA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של NEMA בשנת 2027? NEMA (NEMA) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 NEMA עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של NEMA בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, NEMA (NEMA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של NEMA בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, NEMA (NEMA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 NEMA בשנת 2030? המחיר של 1 NEMA (NEMA) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, NEMA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי NEMA תחזית המחיר בשנת 2040? NEMA (NEMA) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 NEMA עד שנת 2040.