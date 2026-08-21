native coin מחיר היום

מחיר native coin (NATIVE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NATIVE ל USD הוא $ 0 לכל NATIVE.

native coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,319.82, עם היצע במחזור של 1.00B NATIVE. ב‑24 השעות האחרונות, NATIVE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NATIVE נע ב +0.34% בשעה האחרונה ו -3.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

native coin (NATIVE) מידע שוק

שווי שוק $ 15.32K$ 15.32K $ 15.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.32K$ 15.32K $ 15.32K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של native coin הוא $ 15.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NATIVE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.32K.