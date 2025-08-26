Native (NATIVE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0000466 24 שעות נמוך $ 0.00006483 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00019489 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001269 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.39% שינוי מחיר (1D) -4.76% שינוי מחיר (7D) -13.46%

Native (NATIVE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000494. במהלך 24 השעות האחרונות, NATIVE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000466 לבין שיא של $ 0.00006483, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NATIVEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00019489, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001269.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NATIVE השתנה ב -2.39% במהלך השעה האחרונה, -4.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Native (NATIVE) מידע שוק

שווי שוק $ 4.88M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.93M אספקת מחזור 99.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Native הוא $ 4.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NATIVE הוא 99.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.93M.