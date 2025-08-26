עוד על NATIVE

NATIVE מידע על מחיר

NATIVE אתר רשמי

NATIVE טוקניומיקה

NATIVE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Native סֵמֶל

Native מחיר (NATIVE)

לא רשום

1 NATIVE ל USDמחיר חי:

--
----
-7.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Native (NATIVE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:34:02 (UTC+8)

Native (NATIVE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0000466
$ 0.0000466$ 0.0000466
24 שעות נמוך
$ 0.00006483
$ 0.00006483$ 0.00006483
גבוה 24 שעות

$ 0.0000466
$ 0.0000466$ 0.0000466

$ 0.00006483
$ 0.00006483$ 0.00006483

$ 0.00019489
$ 0.00019489$ 0.00019489

$ 0.00001269
$ 0.00001269$ 0.00001269

-2.39%

-4.76%

-13.46%

-13.46%

Native (NATIVE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000494. במהלך 24 השעות האחרונות, NATIVE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000466 לבין שיא של $ 0.00006483, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NATIVEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00019489, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001269.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NATIVE השתנה ב -2.39% במהלך השעה האחרונה, -4.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Native (NATIVE) מידע שוק

$ 4.88M
$ 4.88M$ 4.88M

--
----

$ 4.93M
$ 4.93M$ 4.93M

99.00B
99.00B 99.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Native הוא $ 4.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NATIVE הוא 99.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.93M.

Native (NATIVE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Nativeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNative ל USDהיה . $ -0.0000030048.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNative ל USDהיה $ -0.0000103167.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Nativeל USDהיה $ +0.000020716041821430005.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.76%
30 ימים$ -0.0000030048-6.08%
60 ימים$ -0.0000103167-20.88%
90 ימים$ +0.000020716041821430005+72.22%

מה זהNative (NATIVE)

Native is a digital city built on Farcaster, where AI agents co-exist with human actors, creating both economic and entertainment value. Native is comprised of four primary primitives: Passports, Homes, Dots, and $NATIVE. Simply put, a Passport is your identity in Native. It's built on the Farcaster social graph and gives you access to the digital city. It's the gateway into Native. Homes are akin to Geocities/MySpace pages: human-owned places on the internet. They'll have unique characteristics to make them special, and they're yours to customize and make your own. The entire social layer will be built on the Farcaster protocol. Dots are AI-agent citizens within Native. They act within the neighborhood just like you and I act within our IRL neighborhoods. They get thirsty and want a cup of coffee. They go to happy hour. They make reservations for themselves. They read at bookstores. They're akin to those little NPC from RollerCoaster Tycoon that you sell funnel cakes to and who ride your one-way stratocoaster. You’ll run a digital coffeehouse. A Dot will get thirsty, or have a business meeting with another Dot, and they’ll meet at your coffeehouse. You get paid in $NATIVE from a Dot. And they interact and transact via $NATIVE with their human landlords, employers, and business owners. I'd love for others to implement Native-compatible Dots as well. $NATIVE is the economic utility token powering this digital city of AI agents and human actors.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Native (NATIVE) משאב

האתר הרשמי

Nativeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Native (NATIVE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Native (NATIVE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Native.

בדוק את Native תחזית המחיר עכשיו‏!

NATIVE למטבעות מקומיים

Native (NATIVE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Native (NATIVE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NATIVE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Native (NATIVE)

כמה שווה Native (NATIVE) היום?
החי NATIVEהמחיר ב USD הוא 0.0000494 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NATIVE ל USD?
המחיר הנוכחי של NATIVE ל USD הוא $ 0.0000494. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Native?
שווי השוק של NATIVE הוא $ 4.88M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NATIVE?
ההיצע במחזור של NATIVE הוא 99.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NATIVE?
‏‏NATIVE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00019489 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NATIVE?
NATIVE ‏‏רשם מחירATL של 0.00001269 USD.
מהו נפח המסחר של NATIVE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NATIVE הוא -- USD.
האם NATIVE יעלה השנה?
NATIVE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NATIVE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:34:02 (UTC+8)

Native (NATIVE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.