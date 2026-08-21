Nasdog מחיר היום

מחיר Nasdog (NASDOG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 22.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NASDOG ל USD הוא $ 0 לכל NASDOG.

Nasdog כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 16,924.62, עם היצע במחזור של 896.14M NASDOG. ב‑24 השעות האחרונות, NASDOG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NASDOG נע ב -0.52% בשעה האחרונה ו +14.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Nasdog (NASDOG) מידע שוק

שווי שוק $ 16.92K$ 16.92K $ 16.92K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.89K$ 18.89K $ 18.89K אספקת מחזור 896.14M 896.14M 896.14M אספקה כוללת 896,140,491.2696174 896,140,491.2696174 896,140,491.2696174

שווי השוק הנוכחי של Nasdog הוא $ 16.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NASDOG הוא 896.14M, עם היצע כולל של 896140491.2696174. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.89K.