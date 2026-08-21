nanopay מחיר היום

מחיר nanopay (NANO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NANO ל USD הוא $ 0 לכל NANO.

nanopay כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 28,211, עם היצע במחזור של 100.00B NANO. ב‑24 השעות האחרונות, NANO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NANO נע ב -- בשעה האחרונה ו +22.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

nanopay (NANO) מידע שוק

שווי שוק $ 28.21K$ 28.21K $ 28.21K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.21K$ 28.21K $ 28.21K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של nanopay הוא $ 28.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NANO הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.21K.