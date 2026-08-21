Myobot מחיר היום

מחיר Myobot (MOLT_MYOBOT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOLT_MYOBOT ל USD הוא $ 0 לכל MOLT_MYOBOT.

Myobot כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 24,392, עם היצע במחזור של 100.00B MOLT_MYOBOT. ב‑24 השעות האחרונות, MOLT_MYOBOT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MOLT_MYOBOT נע ב -- בשעה האחרונה ו +27.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Myobot (MOLT_MYOBOT) מידע שוק

שווי שוק $ 24.39K$ 24.39K $ 24.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.39K$ 24.39K $ 24.39K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Myobot הוא $ 24.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOLT_MYOBOT הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.39K.