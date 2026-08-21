MVL מחיר היום

מחיר MVL (MVL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MVL ל USD הוא $ 0 לכל MVL.

MVL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 22,468,519, עם היצע במחזור של 27.80B MVL. ב‑24 השעות האחרונות, MVL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.06973, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MVL נע ב +0.70% בשעה האחרונה ו +13.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 150.47K.

MVL (MVL) מידע שוק

שווי שוק $ 22.47M$ 22.47M $ 22.47M נפח (24 שעות) $ 150.47K$ 150.47K $ 150.47K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.24M$ 24.24M $ 24.24M אספקת מחזור 27.80B 27.80B 27.80B אספקה כוללת 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MVL הוא $ 22.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 150.47K. ההיצע במחזור של MVL הוא 27.80B, עם היצע כולל של 30000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.24M.