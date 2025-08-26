MUTATIO (FLIES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.440689 גבוה 24 שעות $ 0.617996 שיא כל הזמנים $ 14.17 המחיר הנמוך ביותר $ 0.133692 שינוי מחיר (שעה אחת) +4.23% שינוי מחיר (1D) -16.35% שינוי מחיר (7D) +1.74%

MUTATIO (FLIES) המחיר בזמן אמת של הוא $0.504647. במהלך 24 השעות האחרונות, FLIES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.440689 לבין שיא של $ 0.617996, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLIESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 14.17, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.133692.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLIES השתנה ב +4.23% במהלך השעה האחרונה, -16.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MUTATIO (FLIES) מידע שוק

שווי שוק $ 284.72K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 284.72K אספקת מחזור 563.52K אספקה כוללת 563,516.0

שווי השוק הנוכחי של MUTATIO הוא $ 284.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLIES הוא 563.52K, עם היצע כולל של 563516.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 284.72K.