Multicycle Cockroach מחיר היום

מחיר Multicycle Cockroach (COCKROACH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 16.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COCKROACH ל USD הוא $ 0 לכל COCKROACH.

Multicycle Cockroach כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 34,023, עם היצע במחזור של 999.25M COCKROACH. ב‑24 השעות האחרונות, COCKROACH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, COCKROACH נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +36.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Multicycle Cockroach (COCKROACH) מידע שוק

שווי שוק $ 34.02K$ 34.02K $ 34.02K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.02K$ 34.02K $ 34.02K אספקת מחזור 999.25M 999.25M 999.25M אספקה כוללת 999,250,947.158217 999,250,947.158217 999,250,947.158217

שווי השוק הנוכחי של Multicycle Cockroach הוא $ 34.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COCKROACH הוא 999.25M, עם היצע כולל של 999250947.158217. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.02K.