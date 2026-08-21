MowCat מחיר היום

מחיר MowCat (MOW) בזמן אמת היום הוא $ 0.01634731, עם שינוי של 32.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOW ל USD הוא $ 0.01634731 לכל MOW.

MowCat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 16,347,296, עם היצע במחזור של 1.00B MOW. ב‑24 השעות האחרונות, MOW סחר בין $ 0.01605888 (נמוך) ל $ 0.02467535 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02975965, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MOW נע ב -0.35% בשעה האחרונה ו -16.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.42M.

MowCat (MOW) מידע שוק

שווי שוק $ 16.35M$ 16.35M $ 16.35M נפח (24 שעות) $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.35M$ 16.35M $ 16.35M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MowCat הוא $ 16.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.42M. ההיצע במחזור של MOW הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.35M.