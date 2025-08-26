עוד על MEUSD

Morpho eUSD סֵמֶל

Morpho eUSD מחיר (MEUSD)

לא רשום

1 MEUSD ל USDמחיר חי:

$1.023$1.023
-0.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Morpho eUSD (MEUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:43:35 (UTC+8)

Morpho eUSD (MEUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.018$ 1.018
24 שעות נמוך
$ 1.033$ 1.033
גבוה 24 שעות

$ 1.018$ 1.018

$ 1.033$ 1.033

$ 1.057$ 1.057

$ 0.991795$ 0.991795

-0.03%

-0.54%

+0.16%

+0.16%

Morpho eUSD (MEUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.023. במהלך 24 השעות האחרונות, MEUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.018 לבין שיא של $ 1.033, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.057, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.991795.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEUSD השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -0.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Morpho eUSD (MEUSD) מידע שוק

$ 4.29M$ 4.29M

----

$ 4.29M$ 4.29M

4.19M 4.19M

4,191,070.0 4,191,070.0

שווי השוק הנוכחי של Morpho eUSD הוא $ 4.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEUSD הוא 4.19M, עם היצע כולל של 4191070.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.29M.

Morpho eUSD (MEUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Morpho eUSDל USDהיה $ -0.005656181918188.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMorpho eUSD ל USDהיה . $ +0.0032880243.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMorpho eUSD ל USDהיה $ +0.0030613275.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Morpho eUSDל USDהיה $ +0.0062117340349105.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.005656181918188-0.54%
30 ימים$ +0.0032880243+0.32%
60 ימים$ +0.0030613275+0.30%
90 ימים$ +0.0062117340349105+0.61%

מה זהMorpho eUSD (MEUSD)

The Morpho eUSD vault supplies eUSD to various collateral markets with a focus on the Reserve Protocol ecosystem. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Morpho eUSD (MEUSD) משאב

האתר הרשמי

Morpho eUSDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Morpho eUSD (MEUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Morpho eUSD (MEUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Morpho eUSD.

בדוק את Morpho eUSD תחזית המחיר עכשיו‏!

MEUSD למטבעות מקומיים

Morpho eUSD (MEUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Morpho eUSD (MEUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MEUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Morpho eUSD (MEUSD)

כמה שווה Morpho eUSD (MEUSD) היום?
החי MEUSDהמחיר ב USD הוא 1.023 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MEUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של MEUSD ל USD הוא $ 1.023. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Morpho eUSD?
שווי השוק של MEUSD הוא $ 4.29M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MEUSD?
ההיצע במחזור של MEUSD הוא 4.19M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MEUSD?
‏‏MEUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.057 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MEUSD?
MEUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.991795 USD.
מהו נפח המסחר של MEUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MEUSD הוא -- USD.
האם MEUSD יעלה השנה?
MEUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MEUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:43:35 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.