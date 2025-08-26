Morpho eUSD (MEUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 24 שעות נמוך $ 1.033 $ 1.033 $ 1.033 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.018$ 1.018 $ 1.018 גבוה 24 שעות $ 1.033$ 1.033 $ 1.033 שיא כל הזמנים $ 1.057$ 1.057 $ 1.057 המחיר הנמוך ביותר $ 0.991795$ 0.991795 $ 0.991795 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.03% שינוי מחיר (1D) -0.54% שינוי מחיר (7D) +0.16% שינוי מחיר (7D) +0.16%

Morpho eUSD (MEUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.023. במהלך 24 השעות האחרונות, MEUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.018 לבין שיא של $ 1.033, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.057, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.991795.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEUSD השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -0.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Morpho eUSD (MEUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 4.29M$ 4.29M $ 4.29M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.29M$ 4.29M $ 4.29M אספקת מחזור 4.19M 4.19M 4.19M אספקה כוללת 4,191,070.0 4,191,070.0 4,191,070.0

שווי השוק הנוכחי של Morpho eUSD הוא $ 4.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEUSD הוא 4.19M, עם היצע כולל של 4191070.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.29M.