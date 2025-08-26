Moove Protocol (MOOVE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00130656 $ 0.00130656 $ 0.00130656 24 שעות נמוך $ 0.00135415 $ 0.00135415 $ 0.00135415 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00130656$ 0.00130656 $ 0.00130656 גבוה 24 שעות $ 0.00135415$ 0.00135415 $ 0.00135415 שיא כל הזמנים $ 0.230077$ 0.230077 $ 0.230077 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00130656$ 0.00130656 $ 0.00130656 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.08% שינוי מחיר (1D) -1.91% שינוי מחיר (7D) +0.26% שינוי מחיר (7D) +0.26%

Moove Protocol (MOOVE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00132828. במהלך 24 השעות האחרונות, MOOVE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00130656 לבין שיא של $ 0.00135415, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOOVEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.230077, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00130656.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOOVE השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -1.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Moove Protocol (MOOVE) מידע שוק

שווי שוק $ 30.41K$ 30.41K $ 30.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.55K$ 30.55K $ 30.55K אספקת מחזור 22.89M 22.89M 22.89M אספקה כוללת 23,000,000.0 23,000,000.0 23,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Moove Protocol הוא $ 30.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOOVE הוא 22.89M, עם היצע כולל של 23000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.55K.