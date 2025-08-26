עוד על MOOVE

Moove Protocol סֵמֶל

Moove Protocol מחיר (MOOVE)

לא רשום

1 MOOVE ל USDמחיר חי:

$0.00132828
$0.00132828$0.00132828
-1.90%1D
mexc
USD
Moove Protocol (MOOVE) טבלת מחירים חיה
Moove Protocol (MOOVE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00130656
$ 0.00130656
24 שעות נמוך
$ 0.00135415
$ 0.00135415
גבוה 24 שעות

$ 0.00130656
$ 0.00130656

$ 0.00135415
$ 0.00135415

$ 0.230077
$ 0.230077

$ 0.00130656
$ 0.00130656

-0.08%

-1.91%

+0.26%

+0.26%

Moove Protocol (MOOVE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00132828. במהלך 24 השעות האחרונות, MOOVE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00130656 לבין שיא של $ 0.00135415, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOOVEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.230077, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00130656.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOOVE השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -1.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Moove Protocol (MOOVE) מידע שוק

$ 30.41K
$ 30.41K

--
--

$ 30.55K
$ 30.55K

22.89M
22.89M

23,000,000.0
23,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Moove Protocol הוא $ 30.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOOVE הוא 22.89M, עם היצע כולל של 23000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.55K.

Moove Protocol (MOOVE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Moove Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMoove Protocol ל USDהיה . $ -0.0002295133.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMoove Protocol ל USDהיה $ -0.0003648789.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Moove Protocolל USDהיה $ -0.0014533390206589445.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.91%
30 ימים$ -0.0002295133-17.27%
60 ימים$ -0.0003648789-27.47%
90 ימים$ -0.0014533390206589445-52.24%

מה זהMoove Protocol (MOOVE)

Moove Protocol can be considered a social initiative aimed at fostering a community of builders, creators, and visionaries to develop the next-generation cryptocurrency. The movement aims to provide a new standard for community-oriented tokens. MOOVE is launched to incentivize early support of Cow Cow and is the go-token for the entire Cow Cow ecosystem and future developments. In addition to Cow Cow, the ambitions include utilities around the incubator and other technical products.

Moove Protocol (MOOVE) משאב

האתר הרשמי

Moove Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Moove Protocol (MOOVE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Moove Protocol (MOOVE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Moove Protocol.

בדוק את Moove Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

MOOVE למטבעות מקומיים

Moove Protocol (MOOVE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Moove Protocol (MOOVE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MOOVE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Moove Protocol (MOOVE)

כמה שווה Moove Protocol (MOOVE) היום?
החי MOOVEהמחיר ב USD הוא 0.00132828 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MOOVE ל USD?
המחיר הנוכחי של MOOVE ל USD הוא $ 0.00132828. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Moove Protocol?
שווי השוק של MOOVE הוא $ 30.41K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MOOVE?
ההיצע במחזור של MOOVE הוא 22.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MOOVE?
‏‏MOOVE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.230077 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MOOVE?
MOOVE ‏‏רשם מחירATL של 0.00130656 USD.
מהו נפח המסחר של MOOVE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MOOVE הוא -- USD.
האם MOOVE יעלה השנה?
MOOVE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MOOVE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:01:13 (UTC+8)

Moove Protocol (MOOVE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.