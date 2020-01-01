Moove Protocol (MOOVE) טוקנומיקה

Moove Protocol (MOOVE) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Moove Protocol (MOOVE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Moove Protocol (MOOVE) מידע

Moove Protocol can be considered a social initiative aimed at fostering a community of builders, creators, and visionaries to develop the next-generation cryptocurrency. The movement aims to provide a new standard for community-oriented tokens. MOOVE is launched to incentivize early support of Cow Cow and is the go-token for the entire Cow Cow ecosystem and future developments. In addition to Cow Cow, the ambitions include utilities around the incubator and other technical products.

אתר רשמי:
https://mooveprotocol.ai

Moove Protocol (MOOVE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Moove Protocol (MOOVE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 28.11K
$ 28.11K$ 28.11K
ההיצע הכולל:
$ 23.00M
$ 23.00M$ 23.00M
אספקה במחזור:
$ 22.89M
$ 22.89M$ 22.89M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 28.24K
$ 28.24K$ 28.24K
שיא כל הזמנים:
$ 0.230077
$ 0.230077$ 0.230077
שפל כל הזמנים:
$ 0.00121116
$ 0.00121116$ 0.00121116
מחיר נוכחי:
$ 0.00122789
$ 0.00122789$ 0.00122789

Moove Protocol (MOOVE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Moove Protocol (MOOVE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של MOOVE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות MOOVEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את MOOVEטוקניומיקה, חקרו אתMOOVEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

MOOVE חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן MOOVE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MOOVE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.