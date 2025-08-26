Moonscape (MSCP) מידע על מחיר (USD)

Moonscape (MSCP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MSCP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MSCPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02095289, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MSCP השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -4.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Moonscape (MSCP) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Moonscape הוא $ 83.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MSCP הוא 901.63M, עם היצע כולל של 1111111111.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 102.77K.