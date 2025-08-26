Moongate Fun מחיר (MGTAI)
Moongate Fun (MGTAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000191. במהלך 24 השעות האחרונות, MGTAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000191 לבין שיא של $ 0.00000195, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MGTAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00019878, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000178.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MGTAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Moongate Fun הוא $ 9.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MGTAI הוא 4.80B, עם היצע כולל של 4795903432.957713. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.14K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Moongate Funל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMoongate Fun ל USDהיה . $ -0.0000001272.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMoongate Fun ל USDהיה $ -0.0000000865.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Moongate Funל USDהיה $ -0.0000003754398872912723.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-0.98%
|30 ימים
|$ -0.0000001272
|-6.66%
|60 ימים
|$ -0.0000000865
|-4.53%
|90 ימים
|$ -0.0000003754398872912723
|-16.42%
Moongate is a decentralized platform built on the Binance Smart Chain (BSC) that enables users to launch tokens and integrate AI-powered agents with ease. Through the Moongate Framework, users can create and deploy custom tokens with various tokenomic models, including staking, deflationary mechanics, and transaction fees. Additionally, Moongate allows for seamless integration of AI agents, such as 𝕏 bots, Telegram bots, and Discord bots, which can automate tasks, facilitate user engagement, and enhance blockchain interactions. The platform is designed to be accessible for both developers and non-technical users, providing a streamlined and efficient way to deploy blockchain-based solutions. Moongate also implements a revenue-sharing model, where fees generated from token launches and AI agent integrations are distributed to MGTAI token holders, buyback & burn mechanisms, and project development. With scalability and security in mind, Moongate aims to expand its ecosystem by incorporating additional blockchain support, governance tools, and decentralized finance (DeFi) integrations.
