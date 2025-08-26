Moongate Fun (MGTAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00000191 $ 0.00000191 $ 0.00000191 24 שעות נמוך $ 0.00000195 $ 0.00000195 $ 0.00000195 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00000191$ 0.00000191 $ 0.00000191 גבוה 24 שעות $ 0.00000195$ 0.00000195 $ 0.00000195 שיא כל הזמנים $ 0.00019878$ 0.00019878 $ 0.00019878 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000178$ 0.00000178 $ 0.00000178 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.98% שינוי מחיר (7D) +2.48% שינוי מחיר (7D) +2.48%

Moongate Fun (MGTAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000191. במהלך 24 השעות האחרונות, MGTAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000191 לבין שיא של $ 0.00000195, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MGTAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00019878, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000178.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MGTAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Moongate Fun (MGTAI) מידע שוק

שווי שוק $ 9.14K$ 9.14K $ 9.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.14K$ 9.14K $ 9.14K אספקת מחזור 4.80B 4.80B 4.80B אספקה כוללת 4,795,903,432.957713 4,795,903,432.957713 4,795,903,432.957713

שווי השוק הנוכחי של Moongate Fun הוא $ 9.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MGTAI הוא 4.80B, עם היצע כולל של 4795903432.957713. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.14K.