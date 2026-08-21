MoonEdge מחיר היום

מחיר MoonEdge (MOONED) בזמן אמת היום הוא $ 0.00118177, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOONED ל USD הוא $ 0.00118177 לכל MOONED.

MoonEdge כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 236,353, עם היצע במחזור של 200.00M MOONED. ב‑24 השעות האחרונות, MOONED סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.189649, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MOONED נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 11.91.

MoonEdge (MOONED) מידע שוק

שווי שוק $ 236.35K$ 236.35K $ 236.35K נפח (24 שעות) $ 11.91$ 11.91 $ 11.91 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 236.35K$ 236.35K $ 236.35K אספקת מחזור 200.00M 200.00M 200.00M אספקה כוללת 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MoonEdge הוא $ 236.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 11.91. ההיצע במחזור של MOONED הוא 200.00M, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 236.35K.