עוד על MOO

MOO מידע על מחיר

MOO מסמך לבן

MOO אתר רשמי

MOO טוקניומיקה

MOO תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

MooMoo Token סֵמֶל

MooMoo Token מחיר (MOO)

לא רשום

1 MOO ל USDמחיר חי:

$0.00087431
$0.00087431$0.00087431
-6.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
MooMoo Token (MOO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:57:19 (UTC+8)

MooMoo Token (MOO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00457964
$ 0.00457964$ 0.00457964

$ 0
$ 0$ 0

-0.40%

-6.16%

-7.20%

-7.20%

MooMoo Token (MOO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MOO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00457964, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOO השתנה ב -0.40% במהלך השעה האחרונה, -6.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MooMoo Token (MOO) מידע שוק

$ 709.95K
$ 709.95K$ 709.95K

--
----

$ 709.95K
$ 709.95K$ 709.95K

811.99M
811.99M 811.99M

811,994,914.3038094
811,994,914.3038094 811,994,914.3038094

שווי השוק הנוכחי של MooMoo Token הוא $ 709.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOO הוא 811.99M, עם היצע כולל של 811994914.3038094. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 709.95K.

MooMoo Token (MOO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MooMoo Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMooMoo Token ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMooMoo Token ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MooMoo Tokenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.16%
30 ימים$ 0-30.10%
60 ימים$ 0-7.80%
90 ימים$ 0--

מה זהMooMoo Token (MOO)

MooMoo is a new token powering the Cows Gone Mad NFT ecosystem and specially its immersive game Cows Gone Mad: Battle for Pasture Prime. Built on the Solana blockchain, MooMoo tokens offer scalability and low transaction fees, serving as the primary in-game currency. This integration bridges the digital art and gaming worlds, enabling NFT holders to seamlessly utilise their assets within the game and the rest of the ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

MooMoo Token (MOO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

MooMoo Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MooMoo Token (MOO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MooMoo Token (MOO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MooMoo Token.

בדוק את MooMoo Token תחזית המחיר עכשיו‏!

MOO למטבעות מקומיים

MooMoo Token (MOO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MooMoo Token (MOO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MOO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MooMoo Token (MOO)

כמה שווה MooMoo Token (MOO) היום?
החי MOOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MOO ל USD?
המחיר הנוכחי של MOO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MooMoo Token?
שווי השוק של MOO הוא $ 709.95K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MOO?
ההיצע במחזור של MOO הוא 811.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MOO?
‏‏MOO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00457964 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MOO?
MOO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MOO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MOO הוא -- USD.
האם MOO יעלה השנה?
MOO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MOO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:57:19 (UTC+8)

MooMoo Token (MOO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.