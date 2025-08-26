MooMoo Token (MOO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00457964$ 0.00457964 $ 0.00457964 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.40% שינוי מחיר (1D) -6.16% שינוי מחיר (7D) -7.20% שינוי מחיר (7D) -7.20%

MooMoo Token (MOO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MOO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00457964, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOO השתנה ב -0.40% במהלך השעה האחרונה, -6.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MooMoo Token (MOO) מידע שוק

שווי שוק $ 709.95K$ 709.95K $ 709.95K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 709.95K$ 709.95K $ 709.95K אספקת מחזור 811.99M 811.99M 811.99M אספקה כוללת 811,994,914.3038094 811,994,914.3038094 811,994,914.3038094

שווי השוק הנוכחי של MooMoo Token הוא $ 709.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOO הוא 811.99M, עם היצע כולל של 811994914.3038094. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 709.95K.