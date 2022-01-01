MooMoo Token (MOO) טוקנומיקה

MooMoo Token (MOO) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי MooMoo Token (MOO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

MooMoo Token (MOO) מידע

MooMoo is a new token powering the Cows Gone Mad NFT ecosystem and specially its immersive game Cows Gone Mad: Battle for Pasture Prime. Built on the Solana blockchain, MooMoo tokens offer scalability and low transaction fees, serving as the primary in-game currency. This integration bridges the digital art and gaming worlds, enabling NFT holders to seamlessly utilise their assets within the game and the rest of the ecosystem.

אתר רשמי:
https://cowsgonemad.io/
מסמך לבן:
https://cowsgonemad.io/docs/v1.6.6%20Cows%20Gone%20Mad%20Whitepaper%202024.pdf

MooMoo Token (MOO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MooMoo Token (MOO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 758.07K
ההיצע הכולל:
$ 811.99M
אספקה במחזור:
$ 811.99M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 758.07K
שיא כל הזמנים:
$ 0.00457964
שפל כל הזמנים:
$ 0.00032083
מחיר נוכחי:
$ 0.00094256
MooMoo Token (MOO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של MooMoo Token (MOO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של MOO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות MOOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את MOOטוקניומיקה, חקרו אתMOOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

MOO חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן MOO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MOO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.