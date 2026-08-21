Mongoose מחיר היום

מחיר Mongoose (MONGOOSE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MONGOOSE ל USD הוא $ 0 לכל MONGOOSE.

Mongoose כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 670,995, עם היצע במחזור של 69,000,000,000.00T MONGOOSE. ב‑24 השעות האחרונות, MONGOOSE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MONGOOSE נע ב +0.11% בשעה האחרונה ו +26.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Mongoose (MONGOOSE) מידע שוק

שווי שוק $ 671.00K$ 671.00K $ 671.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 671.00K$ 671.00K $ 671.00K אספקת מחזור 69,000,000,000.00T 69,000,000,000.00T 69,000,000,000.00T אספקה כוללת 6.9e+22 6.9e+22 6.9e+22

שווי השוק הנוכחי של Mongoose הוא $ 671.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MONGOOSE הוא 69,000,000,000.00T, עם היצע כולל של 6.9e+22. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 671.00K.