Mona Arcane (MONA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0148579$ 0.0148579 $ 0.0148579 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.32% שינוי מחיר (1D) -11.95% שינוי מחיר (7D) +3.12% שינוי מחיר (7D) +3.12%

Mona Arcane (MONA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MONA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MONAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0148579, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MONA השתנה ב -0.32% במהלך השעה האחרונה, -11.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mona Arcane (MONA) מידע שוק

שווי שוק $ 92.27K$ 92.27K $ 92.27K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 92.27K$ 92.27K $ 92.27K אספקת מחזור 999.75M 999.75M 999.75M אספקה כוללת 999,748,524.592533 999,748,524.592533 999,748,524.592533

שווי השוק הנוכחי של Mona Arcane הוא $ 92.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MONA הוא 999.75M, עם היצע כולל של 999748524.592533. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 92.27K.