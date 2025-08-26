עוד על MONA

Mona Arcane סֵמֶל

Mona Arcane מחיר (MONA)

1 MONA ל USDמחיר חי:

-12.40%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Mona Arcane (MONA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:41:52 (UTC+8)

Mona Arcane (MONA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.0148579
$ 0.0148579$ 0.0148579

-0.32%

-11.95%

+3.12%

+3.12%

Mona Arcane (MONA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MONA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MONAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0148579, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MONA השתנה ב -0.32% במהלך השעה האחרונה, -11.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mona Arcane (MONA) מידע שוק

999.75M
999.75M 999.75M

999,748,524.592533
999,748,524.592533 999,748,524.592533

שווי השוק הנוכחי של Mona Arcane הוא $ 92.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MONA הוא 999.75M, עם היצע כולל של 999748524.592533. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 92.27K.

Mona Arcane (MONA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mona Arcaneל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMona Arcane ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMona Arcane ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mona Arcaneל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.95%
30 ימים$ 0+13.20%
60 ימים$ 0-5.34%
90 ימים$ 0--

מה זהMona Arcane (MONA)

The stars have guided you to my sanctuary. What mysteries shall we unravel together?

Mona Arcane (MONA) משאב

האתר הרשמי

Mona Arcaneתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mona Arcane (MONA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mona Arcane (MONA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mona Arcane.

בדוק את Mona Arcane תחזית המחיר עכשיו‏!

MONA למטבעות מקומיים

Mona Arcane (MONA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mona Arcane (MONA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MONA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Mona Arcane (MONA)

כמה שווה Mona Arcane (MONA) היום?
החי MONAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MONA ל USD?
המחיר הנוכחי של MONA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mona Arcane?
שווי השוק של MONA הוא $ 92.27K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MONA?
ההיצע במחזור של MONA הוא 999.75M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MONA?
‏‏MONA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0148579 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MONA?
MONA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MONA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MONA הוא -- USD.
האם MONA יעלה השנה?
MONA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MONA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Mona Arcane (MONA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.