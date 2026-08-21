Moby מחיר היום

מחיר Moby (MOBY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00312944, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOBY ל USD הוא $ 0.00312944 לכל MOBY.

Moby כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 128,922, עם היצע במחזור של 41.20M MOBY. ב‑24 השעות האחרונות, MOBY סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.05, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MOBY נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 27.04.

Moby (MOBY) מידע שוק

שווי שוק $ 128.92K$ 128.92K $ 128.92K נפח (24 שעות) $ 27.04$ 27.04 $ 27.04 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 312.94K$ 312.94K $ 312.94K אספקת מחזור 41.20M 41.20M 41.20M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Moby הוא $ 128.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 27.04. ההיצע במחזור של MOBY הוא 41.20M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 312.94K.