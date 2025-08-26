MOAI (MOAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01634144 גבוה 24 שעות $ 0.01867785 שיא כל הזמנים $ 0.392353 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00109089 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.11% שינוי מחיר (1D) -7.38% שינוי מחיר (7D) +0.29%

MOAI (MOAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01646406. במהלך 24 השעות האחרונות, MOAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01634144 לבין שיא של $ 0.01867785, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.392353, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00109089.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOAI השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, -7.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MOAI (MOAI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.64M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.64M אספקת מחזור 99.94M אספקה כוללת 99,944,281.38303939

שווי השוק הנוכחי של MOAI הוא $ 1.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOAI הוא 99.94M, עם היצע כולל של 99944281.38303939. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.64M.