MiroShark מחיר היום

מחיר MiroShark (MIROSHARK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MIROSHARK ל USD הוא $ 0 לכל MIROSHARK.

MiroShark כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 257,415, עם היצע במחזור של 100.00B MIROSHARK. ב‑24 השעות האחרונות, MIROSHARK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MIROSHARK נע ב +1.34% בשעה האחרונה ו +28.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MiroShark (MIROSHARK) מידע שוק

שווי שוק $ 257.42K$ 257.42K $ 257.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 257.42K$ 257.42K $ 257.42K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של MiroShark הוא $ 257.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIROSHARK הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 257.42K.