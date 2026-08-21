Mintly מחיר היום

מחיר Mintly (MLY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MLY ל USD הוא $ 0 לכל MLY.

Mintly כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 70,211, עם היצע במחזור של 420.00M MLY. ב‑24 השעות האחרונות, MLY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00348101, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MLY נע ב -1.45% בשעה האחרונה ו +4.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.88K.

Mintly (MLY) מידע שוק

שווי שוק $ 70.21K$ 70.21K $ 70.21K נפח (24 שעות) $ 3.88K$ 3.88K $ 3.88K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 167.17K$ 167.17K $ 167.17K אספקת מחזור 420.00M 420.00M 420.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mintly הוא $ 70.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.88K. ההיצע במחזור של MLY הוא 420.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 167.17K.