Minted (MTD) מידע על מחיר (USD)

Minted (MTD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01055937. במהלך 24 השעות האחרונות, MTD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01047166 לבין שיא של $ 0.01087563, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MTDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.640362, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00771239.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MTD השתנה ב +0.37% במהלך השעה האחרונה, -1.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Minted (MTD) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Minted הוא $ 2.45M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MTD הוא 232.74M, עם היצע כולל של 999999988.9564211. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.54M.