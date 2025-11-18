mini מחיר היום

מחיר mini (MINI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00312165, עם שינוי של 1.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MINI ל USD הוא $ 0.00312165 לכל MINI.

mini כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,722,907, עם היצע במחזור של 875.81M MINI. ב‑24 השעות האחרונות, MINI סחר בין $ 0.00293655 (נמוך) ל $ 0.00324194 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.096963, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00195457.

ביצועים לטווח קצר, MINI נע ב +0.82% בשעה האחרונה ו -30.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

mini (MINI) מידע שוק

שווי שוק $ 2.72M$ 2.72M $ 2.72M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.72M$ 2.72M $ 2.72M אספקת מחזור 875.81M 875.81M 875.81M אספקה כוללת 875,812,745.567674 875,812,745.567674 875,812,745.567674

שווי השוק הנוכחי של mini הוא $ 2.72M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MINI הוא 875.81M, עם היצע כולל של 875812745.567674. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.72M.