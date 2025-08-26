MicroBitcoin (MBC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.724754 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.22% שינוי מחיר (1D) -13.58% שינוי מחיר (7D) -23.29%

MicroBitcoin (MBC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MBC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MBCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.724754, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MBC השתנה ב -0.22% במהלך השעה האחרונה, -13.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MicroBitcoin (MBC) מידע שוק

שווי שוק $ 4.62M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.80M אספקת מחזור 55.35B אספקה כוללת 81,500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MicroBitcoin הוא $ 4.62M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MBC הוא 55.35B, עם היצע כולל של 81500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.80M.