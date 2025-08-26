Metropolis (METRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.116885 גבוה 24 שעות $ 0.154498 שיא כל הזמנים $ 3.66 המחיר הנמוך ביותר $ 0.101015 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.16% שינוי מחיר (1D) -19.74% שינוי מחיר (7D) -18.22%

Metropolis (METRO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.122766. במהלך 24 השעות האחרונות, METRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.116885 לבין שיא של $ 0.154498, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. METROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.66, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.101015.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, METRO השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, -19.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Metropolis (METRO) מידע שוק

שווי שוק $ 611.71K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.23M אספקת מחזור 5.00M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Metropolis הוא $ 611.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של METRO הוא 5.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.23M.