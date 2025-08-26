METERA (METERA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00143873 $ 0.00143873 $ 0.00143873 24 שעות נמוך $ 0.00159854 $ 0.00159854 $ 0.00159854 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00143873$ 0.00143873 $ 0.00143873 גבוה 24 שעות $ 0.00159854$ 0.00159854 $ 0.00159854 שיא כל הזמנים $ 0.00224038$ 0.00224038 $ 0.00224038 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) -1.73% שינוי מחיר (7D) -7.81% שינוי מחיר (7D) -7.81%

METERA (METERA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00152226. במהלך 24 השעות האחרונות, METERA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00143873 לבין שיא של $ 0.00159854, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. METERAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00224038, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, METERA השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -1.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

METERA (METERA) מידע שוק

שווי שוק $ 764.32K$ 764.32K $ 764.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M אספקת מחזור 502.09M 502.09M 502.09M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של METERA הוא $ 764.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של METERA הוא 502.09M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.52M.