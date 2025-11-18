Meter Stable מחיר היום

מחיר Meter Stable (MTR) בזמן אמת היום הוא $ 0.464279, עם שינוי של 0.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MTR ל USD הוא $ 0.464279 לכל MTR.

Meter Stable כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 182,337, עם היצע במחזור של 391.72K MTR. ב‑24 השעות האחרונות, MTR סחר בין $ 0.45871 (נמוך) ל $ 0.537047 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 32.69, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.181504.

ביצועים לטווח קצר, MTR נע ב -0.93% בשעה האחרונה ו -13.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Meter Stable (MTR) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Meter Stable הוא $ 182.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MTR הוא 391.72K, עם היצע כולל של 391721.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 182.34K.