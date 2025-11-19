Meter Stable (MTR) תחזית מחיר (USD)

קבל Meter Stable תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה MTR יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Meter Stable % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Meter Stable תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Meter Stable (MTR) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Meter Stable ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.460441 בשנת 2025. Meter Stable (MTR) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Meter Stable ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.483463 בשנת 2026. Meter Stable (MTR) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MTR הוא $ 0.507636 עם 10.25% שיעור צמיחה. Meter Stable (MTR) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MTR הוא $ 0.533018 עם 15.76% שיעור צמיחה. Meter Stable (MTR) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MTR הוא $ 0.559668 עם 21.55% שיעור צמיחה. Meter Stable (MTR) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MTR הוא $ 0.587652 עם 27.63% שיעור צמיחה. Meter Stable (MTR) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Meter Stable עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.957223. Meter Stable (MTR) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Meter Stable עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.5592. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.460441 0.00%

2026 $ 0.483463 5.00%

2027 $ 0.507636 10.25%

2028 $ 0.533018 15.76%

2029 $ 0.559668 21.55%

2030 $ 0.587652 27.63%

2031 $ 0.617034 34.01%

2032 $ 0.647886 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.680281 47.75%

2034 $ 0.714295 55.13%

2035 $ 0.750009 62.89%

2036 $ 0.787510 71.03%

2037 $ 0.826885 79.59%

2038 $ 0.868230 88.56%

2039 $ 0.911641 97.99%

2040 $ 0.957223 107.89% הצג עוד לטווח קצר Meter Stable תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.460441 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.460504 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.460882 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.462333 0.41% Meter Stable (MTR) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורMTRב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.460441 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Meter Stable (MTR) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMTR , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.460504 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Meter Stable (MTR) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMTR , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.460882 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Meter Stable (MTR) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMTR הוא $0.462333 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Meter Stable מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 180.36K$ 180.36K $ 180.36K אספקת מחזור 391.72K 391.72K 391.72K נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר MTR העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, MTR יש כמות במעגל של 391.72K ושווי שוק כולל של $ 180.36K. צפה MTR במחיר חי

Meter Stable מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMeter Stableדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMeter Stable הוא 0.460441USD. היצע במחזור של Meter Stable(MTR) הוא 391.72K MTR , מה שמעניק לו שווי שוק של $180,364 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.87% $ -0.004060 $ 0.535955 $ 0.458148

7 ימים -10.24% $ -0.047149 $ 0.564347 $ 0.458296

30 ימים -12.81% $ -0.059010 $ 0.564347 $ 0.458296 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Meter Stable הראה תנועת מחירים של $-0.004060 , המשקפת -0.87% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Meter Stable נסחר בשיא של $0.564347 ושפל של $0.458296 . נרשם שינוי במחיר של -10.24% . מגמה אחרונה זו מציגה אתMTR הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Meter Stable חווה -12.81% שינוי, המשקף בערך $-0.059010 לערכו. זה מצביע על כך ש MTR עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Meter Stable (MTR) מודול חיזוי מחיר עובד? Meter Stable מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MTRעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMeter Stable לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MTR , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Meter Stable. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMTR . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMTR כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Meter Stable.

מדוע MTR חיזוי מחירים חשוב?

MTR תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם MTR כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, MTR ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של MTR בחודש הבא? על פי Meter Stable (MTR) כלי תחזית המחירים, המחיר MTR הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 MTR בשנת 2026? המחיר של 1 Meter Stable (MTR) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, MTR יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של MTR בשנת 2027? Meter Stable (MTR) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MTR עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של MTR בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Meter Stable (MTR) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של MTR בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Meter Stable (MTR) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 MTR בשנת 2030? המחיר של 1 Meter Stable (MTR) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, MTR יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי MTR תחזית המחיר בשנת 2040? Meter Stable (MTR) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MTR עד שנת 2040.