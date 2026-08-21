MetaVPad מחיר היום

מחיר MetaVPad (METAV) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ METAV ל USD הוא $ 0 לכל METAV.

MetaVPad כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 83,847, עם היצע במחזור של 220.00M METAV. ב‑24 השעות האחרונות, METAV סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.480879, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, METAV נע ב +0.34% בשעה האחרונה ו +11.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 57.22.

MetaVPad (METAV) מידע שוק

שווי שוק $ 83.85K$ 83.85K $ 83.85K נפח (24 שעות) $ 57.22$ 57.22 $ 57.22 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 742.05K$ 742.05K $ 742.05K אספקת מחזור 220.00M 220.00M 220.00M אספקה כוללת 1,946,647,873.410297 1,946,647,873.410297 1,946,647,873.410297

שווי השוק הנוכחי של MetaVPad הוא $ 83.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.22. ההיצע במחזור של METAV הוא 220.00M, עם היצע כולל של 1946647873.410297. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 742.05K.