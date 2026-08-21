Metafox מחיר היום

מחיר Metafox (FOX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FOX ל USD הוא $ 0 לכל FOX.

Metafox כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 35,138, עם היצע במחזור של 10.00B FOX. ב‑24 השעות האחרונות, FOX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FOX נע ב +0.11% בשעה האחרונה ו +31.71% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Metafox (FOX) מידע שוק

שווי שוק $ 35.14K$ 35.14K $ 35.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.14K$ 35.14K $ 35.14K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Metafox הוא $ 35.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FOX הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.14K.