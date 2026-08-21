MetaFight Token מחיר היום

מחיר MetaFight Token (MFT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.31% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MFT ל USD הוא $ 0 לכל MFT.

MetaFight Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,398.26, עם היצע במחזור של 26.66M MFT. ב‑24 השעות האחרונות, MFT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.190357, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MFT נע ב +0.84% בשעה האחרונה ו +18.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.75.

MetaFight Token (MFT) מידע שוק

שווי שוק $ 13.40K$ 13.40K $ 13.40K נפח (24 שעות) $ 5.75$ 5.75 $ 5.75 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.26K$ 50.26K $ 50.26K אספקת מחזור 26.66M 26.66M 26.66M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MetaFight Token הוא $ 13.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.75. ההיצע במחזור של MFT הוא 26.66M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.26K.