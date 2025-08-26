Metacade (MCADE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0.01529129
גבוה 24 שעות $ 0.01762618
שיא כל הזמנים $ 0.04720046
המחיר הנמוך ביותר $ 0.00456835
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.86%
שינוי מחיר (1D) -5.45%
שינוי מחיר (7D) -4.79%

Metacade (MCADE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01556971. במהלך 24 השעות האחרונות, MCADE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01529129 לבין שיא של $ 0.01762618, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MCADEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04720046, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00456835.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MCADE השתנה ב +0.86% במהלך השעה האחרונה, -5.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Metacade (MCADE) מידע שוק

שווי שוק $ 26.59M
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.05M
אספקת מחזור 1.71B
אספקה כוללת 2,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Metacade הוא $ 26.59M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MCADE הוא 1.71B, עם היצע כולל של 2000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.05M.