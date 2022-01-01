Meta USD (MUSD) טוקנומיקה
Meta USD (MUSD) מידע
METASTABLE is a decentralized vault system deployed on the Sui network. The protocol enables users to deposit supported assets—bridged or native—and mint a stablecoin, mUSD, which is pegged to the US dollar. Users can utilize mUSD in AMMs, lending platforms, and other protocols while earning mPOINTS that may translate into future token rewards distributed via airdrops. Vaults also support lending out deposited assets for increased yield and capital efficiency.
Unlike a strict 1:1 minting model, METASTABLE relies on oracle-based exchange rates (e.g., Pyth price feeds) to determine the exchange rate between deposited assets and mUSD. With oracle feeds in place, the protocol can adapt to different price sources and handle a wide array of assets seamlessly. Using asset's exact on-chain exchange rate enables slippageless trades between assets supported by the vault, as opposed to slippage-prone, AMM counterparts.
Although METASTABLE currently focuses on USD-pegged stablecoins, its architecture has been designed modularly to allow extending the protocol with new meta coins. One could imagine a future where METASTABLE supports the creation of other meta coins, such as mBTC or mETH.
Meta USD (MUSD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Meta USD (MUSD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Meta USD (MUSD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Meta USD (MUSD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של MUSD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות MUSDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את MUSDטוקניומיקה, חקרו אתMUSDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
MUSD חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן MUSD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MUSD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.