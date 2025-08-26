MeowSpace (MSPC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00372159$ 0.00372159 $ 0.00372159 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.37% שינוי מחיר (7D) +2.64% שינוי מחיר (7D) +2.64%

MeowSpace (MSPC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MSPC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MSPCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00372159, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MSPC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MeowSpace (MSPC) מידע שוק

שווי שוק $ 31.95K$ 31.95K $ 31.95K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.94K$ 32.94K $ 32.94K אספקת מחזור 967.79M 967.79M 967.79M אספקה כוללת 997,604,081.294565 997,604,081.294565 997,604,081.294565

שווי השוק הנוכחי של MeowSpace הוא $ 31.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MSPC הוא 967.79M, עם היצע כולל של 997604081.294565. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.94K.