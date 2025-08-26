MEMECYCLE (MEMECYCLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.45% שינוי מחיר (1D) -10.20% שינוי מחיר (7D) -3.42%

MEMECYCLE (MEMECYCLE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MEMECYCLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEMECYCLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEMECYCLE השתנה ב -0.45% במהלך השעה האחרונה, -10.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MEMECYCLE (MEMECYCLE) מידע שוק

שווי שוק $ 10.17K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.17K אספקת מחזור 999.20M אספקה כוללת 999,200,052.787329

שווי השוק הנוכחי של MEMECYCLE הוא $ 10.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEMECYCLE הוא 999.20M, עם היצע כולל של 999200052.787329. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.17K.